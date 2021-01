Genoa, Brentford interessato a Lerager grazie ad un algoritmo

Lukas Lerager è diventato un obiettivo di mercato del Brentford per via di un algoritmo. Uno scenario quasi inedito per il calcio italiano

Fra le tante squadre interessate al centrocampista del Genoa Lukas Lerager ci sono anche gli inglesi del Brentford, società di seconda divisione. La particolarità, secondo quanto Il Secolo XIX, è che l’interessamento nasca da un algoritmo.

Il Brentford, infatti, non ha un direttore sportivo ma per il proprio calciomercato sfrutta un algoritmo sviluppato da Rasmus Ankersen per trovare giocatori adatti sulla base delle statistiche.