Genoa Brescia, protesta dei tifosi contro Preziosi: la Curva entrerà dopo 10 minuti

La tifoseria del Genoa si schiera contro il presidente Preziosi, lo striscione della Gradinata Nord: “Oggi 10 minuti. Domani l’intero campionato”

Prima partita del Genoa con Thiago Motta allenatore questa sera contro il Brescia. Il Grifone è pronto a ricominciare dopo l’era Andreazzoli e stasera avrà un bel banco di prova contro le Rondinelle in un delicato scontro salvezza.

Il Genoa, tuttavia, dovrà fare a meno del tifo casalingo per almeno 10 minuti. Come riferito dal giornalista DAZN, la tifoseria rossoblù è pronta a farsi sentire contro Preziosi, ormai da tempo nel mirino di buona parte del pubblico. In occasione della sfida contro le Rondinelle la Gradinata Nord entrerà in campo soltanto dopo 10 minuti dal fischio d’inizio, in segno di protesta contro la gestione societaria.