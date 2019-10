Genoa Brescia: Radovanovic si abbassa tra i difensori nel 3241

Thiago Motta ha impostato il Genoa con Radovanovic che si abbassava danti alla difesa. L’allenatore ha poi cambiato nella ripresa

Nel giorno dell’esordio di Thiago Motta, il Genoa centra un successo importantissimo contro il Brescia. Sono stati decisivi i cambi, con tutti e 3 i subentrati che hanno trovato la via del gol.

Se le modifiche tattiche sono state decisive, va detto che nel primo tempo il possesso del Grifone è stato estremamente sterile. Come si vede nella slide sopra, il Genoa si è schierato con un 3241 in cui, in fase di possesso, Radovanovic agisce al centro della difesa (ai suoi lati Romero e Zapata). Mediana formata da Cassata e Schone. La manovra è stata però lenta e compassata, col Brescia che ha coperto bene gli spazi.