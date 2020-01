Genoa, non solo Destro: idea Roger Martinez per l’attacco

Genoa, dopo Perin e Destro il club di Preziosi continua il suo mercato alla ricerca di un attaccante: piace Roger Martinez

Il Genoa è più attivo che mai in questa sessione di calciomercato. Dopo il ritorno di Perin e l’acquisto di Destro, ufficializzato ieri, pare che i rossoblu siano interessati anche al colombiano classe 1994 Roger Martinez.

Come riporta Gianlucadimarzio.com infatti l’ex Jiangsu Suning sarebbe la prima alternativa nel caso non si riuscisse ad arrivare a Krmenick. Il calciatore potrebbe arrivare a Genoa con un prestito di sei mesi con diritto di riscatto oppure con opzione di rinnovo per un’altra stagione.