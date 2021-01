Genoa, contatti con l’Atalanta per Lammers: la situazione

Sam Lammers continua ad essere un profilo ricercato dalle squadre di Serie A. Ora anche il Genoa è in contatto con l’Atalanta

Complici le difficoltà di chiudere l’acquisto di M’Baye Niang dal Rennes, il Genoa ha ha contattato l’Atalanta per ottenere il prestito di M’Baye Niang.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il presidente Enrico Preziosi è in attesa di una risposta da parte dei nerazzurri. Al momento il tecnico Gian Piero Gasperini fa muro dato che non è convinto di far partire l’attaccante olandese.