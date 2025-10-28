Cremonese News
Cremonese, Nicola «Genoa? Ambiente caldissimo. Proveremo a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Ecco come sta la squadra»
Cremonese, Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Ecco cosa ha detto sulla partita.
Le parole di Davide Nicola alla vigilia di Genoa-Cremonese. Il tecnico dei grigiorossi ritorna in quella che è stata la sua squadra da giocatore e anche da allenatore.
GENOA – «Ambiente caldissimo. Conosco molto bene la piazza e loro sono un avversario solido e di qualità. Senza dubbio entrambe proveremo a vincere».
PRESTAZIONE – «Mi aspetto una grande partita. Daremo il massimo per portare a casa i tre punti e continuare il percorso da protagonista. Sappiamo che sarà dura».
FORMAZIONE – «Decideremo domani con lo staff medico in base alle risposte che daranno i giocatori convocati». LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Cremonese Atalanta, Nicola contento nel post partita: «Mi è piaciuta la voglia di giocarsela. Vardy? Accolto con entusiasmo, dimostra questa cosa»
Cremonese Atalanta, Vardy festeggia il suo primo gol in Serie A a Dazn: «Sono molto felice, la Serie A è diversa. Un bene, perché posso crescere»