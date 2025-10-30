Genoa, crisi senza fine: Il Secolo XIX racconta il tracollo contro la Cremonese e la fiducia (a tempo) a Vieira!

Genoa, crisi senza fine! I rossoblù affondano ancora: sconfitta pesante al Marassi contro la Cremonese e tifosi in protesta

In prima pagina, Il Secolo XIX fotografa con chiarezza il momento nerissimo del Genoa, reduce dall’ennesimo ko in campionato. «Crollo al Ferraris, il Genoa non si rialza» — è il tono che emerge dalle colonne del quotidiano ligure, che sottolinea come la squadra di Patrick Vieira abbia incassato una sconfitta pesantissima per 0-2 contro la Cremonese, trascinata dalla doppietta di Federico Bonazzoli.

Un risultato che pesa come un macigno sulla classifica: il Grifone resta infatti fermo a soli tre punti, ultimo in classifica e ancora senza vittorie dopo nove giornate. Il ko contro i lombardi rappresenta la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella incassata contro il Como, e rischia di far precipitare ulteriormente il morale di una squadra che non riesce a invertire la rotta.

Crisi di risultati e contestazione dei tifosi

La partita contro la Cremonese doveva essere l’occasione per una reazione, ma il Genoa è apparso fragile e privo di idee, crollando in uno scontro diretto che poteva cambiare la stagione. Dopo il triplice fischio, al Marassi è esplosa la contestazione: fischi, cori di disappunto e striscioni di critica nei confronti della squadra e della dirigenza, con la curva che ha chiesto maggiore orgoglio e impegno.

Nonostante tutto, la società sembra voler concedere ancora tempo a Patrick Vieira, il cui lavoro viene definito “in bilico ma non compromesso”. Il tecnico francese — arrivato in estate con il compito di dare un’identità moderna alla squadra — gode ancora di una fiducia condizionata, ma la pazienza non sarà infinita.

Sassuolo-Genoa, già una sfida da dentro o fuori

Come scrive Il Secolo XIX, la prossima gara rappresenterà una sorta di ultima chiamata. Lunedì, al Mapei Stadium, il Genoa affronterà il Sassuolo alle 18:30, in un altro scontro diretto da non fallire. Per il Grifone sarà fondamentale cambiare atteggiamento e ritrovare compattezza per non sprofondare ulteriormente.

L’obiettivo salvezza resta matematicamente alla portata, ma servirà una svolta immediata, soprattutto dal punto di vista mentale. In caso contrario, la fiducia verso Vieira potrebbe rapidamente trasformarsi in un esonero inevitabile.