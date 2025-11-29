Genoa, De Rossi soddisfatto: «Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Per noi è una vittoria importante»

Genoa, De Rossi ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoria contro l’Hellas Verona

Genova. Daniele De Rossi esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria del Genoa contro il Verona, ma mantiene lucidità nel sottolineare gli aspetti da migliorare. “Una vittoria che pesa tantissimo, anche sul morale dei ragazzi. Domani analizzeremo la partita con calma. Nel primo tempo abbiamo fatto possesso palla, ma eravamo lenti e imprecisi, poco incisivi negli spazi. La loro aggressività ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa siamo partiti bene, poi negli ultimi minuti ci siamo abbassati troppo, e questo ha creato qualche paura in più. Dovevamo spingerli un po’ più fuori dall’area”, ha dichiarato il tecnico del Genoa.

La coppia Vitinha-Colombo ha firmato il gol del pareggio, ma De Rossi crede ci sia margine di crescita: “Devono cercarsi di più in profondità. Nel primo tempo la coppia era un po’ statica, poi hanno trovato la giocata giusta. L’aspetto emotivo è importante: gol e assist aiutano i giocatori a sentirsi abbracciati dai tifosi, ma serve anche una miglior interpretazione del gioco”.

Dopo 239 giorni senza vittorie in casa, De Rossi ammette di aver voluto rispettare i protagonisti principali: “Ci tengo al mio lavoro, allo staff e ai giocatori. Anche io non vincevo da un anno e mezzo e avrei voluto andare sotto la Gradinata, ma era giusto lasciare i ragazzi a ricevere applausi e qualche critica dopo la sconfitta con la Cremonese”.

Sul cambiamento tra primo e secondo tempo aggiunge: “Se siamo andati male nel primo tempo è colpa mia. Non era questione di tattica, ma di interpretazione e impeto. Nell’intervallo li ho lasciati sbollire, poi ho fatto analisi tattiche per organizzare meglio gli spazi. Il calcio lo fanno i giocatori, e loro hanno mostrato attitudine e carattere”.

De Rossi non si arrabbia per gli errori subiti: “Sono cose che capitano, l’importante è gestire meglio la palla. Dobbiamo trovare equilibrio tra praticità e precisione”.

Infine, sulla Coppa Italia contro l’Atalanta: “Sto pensando a qualche cambio, senza stravolgere la squadra. Voglio dare spazio a chi si allena bene e a volti nuovi, senza snobbare l’impegno. L’obiettivo è preparare il Genoa al meglio per continuare a crescere”.

