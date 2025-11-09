Genoa Fiorentina, un intruso in conferenza stampa di De Rossi: l’abbraccio al tecnico rossoblù di Dzeko che saluta il suo ex compagno: la ricostruzione dell’episodio

Genoa Fiorentina, Dzeko intruso in conferenza stampa di De Rossi: l’abbraccio al tecnico rossoblù dell’ex compagno ai tempi della Roma: l’episodio

Sul campo il pareggio 0-0 di Genoa Fiornetina non risolve i problemi di nessuna delle due squadre, ma offre a Daniele De Rossi e Paolo Vanoli una base da cui ripartire durante la pausa. Tanti gol e altrettanti errori difensivi hanno caratterizzato il match, segnando due squadre ancora alla ricerca di equilibrio. La sosta servirà ai due tecnici per lavorare su solidità e concentrazione, elementi fondamentali per risalire la classifica.

Abbraccio sincero tra De Rossi e Vanoli

Momento toccante nel post gara, con i due allenatori che si sono scambiati un lungo abbraccio nel tunnel del “Marasi”.

«Abbiamo sempre avuto un bel rapporto», ha raccontato De Rossi. «Era il vice di Ventura in Nazionale, i nostri nomi nelle ultime settimane si sono intrecciati».

Parole di stima ricambiate da Vanoli: «Approfitto per fargli un grande in bocca al lupo. Gli abbracci sono per l’affetto che ho per lui».

L’irruzione di Dzeko: una sorpresa per De Rossi

A rendere il post partita ancora più speciale ci ha pensato Edin Dzeko, che ha fatto irruzione durante la conferenza stampa di De Rossi per salutarlo.

Il tecnico del Genoa ha sorriso: «Era sicuro che avrebbe fatto così. Siamo amici fraterni, ero certo che mi avrebbe fatto gol».

Una serata tra emozioni, affetto e vecchie amicizie, che ha restituito al calcio italiano un bel momento di sport e rispetto reciproco.