Genoa, Gudmundsson: «Voglio tornare in Serie A»

Le parole di Albert Gudmundsson, trequartista del Genoa, sulla stagione e sulle ambizioni della squadra rossoblù

Albert Gudmundsson, trequartista del Genoa, ha parlato al Secolo XIX. L’islandese ha svelato i suoi obiettivi per il futuro, tra cui il ritorno in Serie A.

PAROLE – «Vorrei che il 2023 ci riportasse la Serie A che abbiamo perso nel 2022. Ce lo meritiamo, soprattutto se lo meritano i tifosi. Siamo i più forti, ma non siamo ancora riusciti a dimostrarlo. È il nostro obiettivo per il girone di ritorno, non vogliamo fallire. La promozione non è facile, ma abbiamo tutto per riuscirci. Fra Blessin e Gilardino ci sono delle differenze dal punto di vista tattico, alcuni accorgimenti ci hanno portato a migliorare, mi dispiace per come è andata con Blessin, evidentemente non siamo riusciti a fare bene quello che ci chiedeva. Gilardino ci chiede più coraggio in zona gol, di andare maggiormente al tiro. Venire qui è la scelta migliore che potessi fare e la rifarei. Certo non mi ha fatto piacere retrocedere, ma adesso dobbiamo andare a riprenderci la Serie A e sono convinto che abbiamo le chance per farcela».