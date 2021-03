Genoa, i tifosi si radunano sotto l’hotel della squadra: è bufera

I tifosi del Genoa si sono riuniti davanti al Tower Hotel per caricare la squadra prima del derby con la Sampdoria: assembramenti e poche mascherine

Grande attesa per il derby tra Genoa e Sampdoria, in programma domani sera alle 20:45. Nelle ultime ore è emersa una positività al Coronavirus all’interno del gruppo squadra blucerchiato, con gli uomini di Ranieri che dovranno attenersi alle norme anti-Covid.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Norme che evidentemente non hanno ben chiare i tifosi rossoblù che si sono riuniti in grande numero davanti al Tower Hotel per caricare i propri giocatori: tanti i cori e gli applausi alla squadra di Ballardini, così come molti sono gli assembramenti e poche le mascherine.