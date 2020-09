Il direttore sportivo del Genoa ha parlato a seguito dei 14 casi di Covid-19

Una notizia che ha messo in apprensione tutto il sistema calcistico italiano, quella dei 14 positivi al Covid-19 in casa Genoa. A parlarne, in una intervista a Il Secolo XIX, è stato il direttore sportivo del club rossoblù Daniele Faggiano.

«Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo contro il Napoli. Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare in questa situazione».