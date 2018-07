Infortunio Sandro, brutte notizie per il Genoa di Davide Ballardini: il centrocampista, prelevato dal Benevento, ha abbandonato il ritiro rossoblu per un problema al ginocchio sinistro

Infortunio Sandro, brutta tegola per il Genoa. In questi giorni la formazione di Davide Ballardini si trova a Neustift, in Austria, per il ritiro pre-campionato: tra i volti nuovi per il tecnico rossoblu il centrocampista brasiliano, prelevato dal Benevento a titolo definitivo dopo l’ottima parentesi in giallorosso nonostante la retrocessione delle Streghe in Serie B. L’ex Tottenham, che ha raccolto tredici presenze ed una rete con la formazione di Roberto De Zerbi, si è messo subito a disposizione del Grifone ma questa mattina ha riportato un problema fisico che preoccupa molto l’ambiente ligure: infortunio al ginocchio sinistro e addio al ritiro. Il mediano ha infatto fatto ritorno nel capoluogo ligure, dove nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti clinici e strumentali per comprendere l’entità del guaio fisico.

Una tegola che non ci voleva per mister Davide Ballardini, che ha fortemente voluto Sandro per rimpolpare il centrocampo: l’esperto mediano infatti è il perno del suo 3-5-2. Attesi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore, che sabato non ha potuto prendere parte al test amichevole con lo Zenit San Pietroburgo, così come quello contro la Val Stubai, proprio per l’infortunio al ginocchio sinistro. Grande apprensione, dunque, in casa Grifone: negli ultimi anni infatti Sandro ha riportato numerosi problemi fisici che ne hanno minato il rendimento in campo, tanto da essere costretto a ripartire dall’Antalyaspor dopo alcuni anni da protagonista in Premier League con la maglia del Tottenham. A gennaio ha deciso di accettare la corte del Benevento e in Campania si è rilanciato: prestazioni di altissimo livello e continuità, ciò che mancava da diverso tempo. Vi terremo aggiornati sulle condizioni del centrocampista, Davide Ballardini e i tifosi incrociano le dita…