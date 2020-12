Genoa, l’annus horribilis è finito: ora c’è Ballardini per la svolta

Il Genoa dice addio al 2020 con una vittoria alla prima di Davide Ballardini in panchina: i rossoblù invocano l’anno della svolta

Il Genoa dovrà ripartire dalla vittoria contro lo Spezia, sospinto dalla ventata d’aria nuova portata da Davide Ballardini, e lasciarsi alle spalle un 2020 ricco di delusioni e pochissime gioie. Il tecnico ha inaugurato al meglio la sua quarta avventura sulla panchina rossoblù, accettando di mettere da parte i dissapori con il presidente Enrico Preziosi e di cucirsi addosso la consueta etichetta di traghettatore.

L’obiettivo in vista del 2021 sarà indubbiamente la salvezza, ma con qualche giornata di anticipo per poter programmare al meglio la prossima stagione. Salvo clamorosi colpi di scena, Ballardini potrà esercitare così l’opzione di rinnovo automatica e guidare il Genoa fin dall’inizio della stagione 2021/22. Senza stravolgere la rosa, come accaduto durante ogni sessione di mercato da molti anni a oggi, e con maggiori ambizioni.