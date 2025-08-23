Genoa Lecce 0-0: Pareggio senza particolari emozioni - Calcio News 24

Ultime Notizie
Genoa Lecce 0-0: Pareggio senza particolari emozioni
Al Ferraris il match valido per la 1ª giornata di Serie A Genoa Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Lecce, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
GENOA LECCE CRONACA E DIRETTA LIVE
FINISCE QUI
82′ Partita indirizzata verso il pareggio
77′ Il Lecce prova a riprendere fiato e puntare molto su Camarda. Arriva il pressing dei giallorossi.
65′ OCCASIONE GENOA! Martin crea la prima occasione della partita. Una grande parata quella di Falcone.
57′ Colombo bravissimo a farsi avanti proteggendo molti palloni offensivi, ma le azioni rossoblu sono troppo fragili.
49′ Il Genoa prova a cercare incursioni, ma la difesa del Lecce è abbastanza solida
INIZIO SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
30′ Tra i tanti spicca Frendrup sotto il profilo della quantità nonostante la costruzione ad oggi della squadra rossoblu sia abbastanza lenta.
25′ Risultato ancora invariato con pochissime azioni da goal
14′ Genoa in questo momento molto in difficoltà nel costruire gioco
8′ Timidi approcci da parte del Lecce che prova subito a pressare sul portatore di palla.
La partita è cominciata
Juric motivato: «Atalanta, possiamo fare bene. Scamacca? Pronto per giocare titolare e su Lookman…»
Calciomercato Napoli: sondaggio per Rabiot. È una questione di stipendio