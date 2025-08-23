 Genoa Lecce 0-0: Pareggio senza particolari emozioni - Calcio News 24
Genoa Lecce 0-0: Pareggio senza particolari emozioni

Al Ferraris il match valido per la 1ª giornata di Serie A Genoa Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Lecce, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

GENOA LECCE CRONACA E DIRETTA LIVE

FINISCE QUI

82′ Partita indirizzata verso il pareggio

77′ Il Lecce prova a riprendere fiato e puntare molto su Camarda. Arriva il pressing dei giallorossi.

65′ OCCASIONE GENOA! Martin crea la prima occasione della partita. Una grande parata quella di Falcone.

57′ Colombo bravissimo a farsi avanti proteggendo molti palloni offensivi, ma le azioni rossoblu sono troppo fragili.

49′ Il Genoa prova a cercare incursioni, ma la difesa del Lecce è abbastanza solida

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

30′ Tra i tanti spicca Frendrup sotto il profilo della quantità nonostante la costruzione ad oggi della squadra rossoblu sia abbastanza lenta.

25′ Risultato ancora invariato con pochissime azioni da goal

14′ Genoa in questo momento molto in difficoltà nel costruire gioco

8′ Timidi approcci da parte del Lecce che prova subito a pressare sul portatore di palla.

La partita è cominciata

