Genoa, vicinissimo Miranchuk: manca l’ok di Gasperini

Il Genoa ha trovato l’accordo con l’Atalanta per Miranchuk: manca l’ok di Gasperini per chiudere la trattativa

Il Genoa ha chiuso per Miranchuk dell’Atalanta. Manca soltanto l’ok di Gasperini per chiudere la trattativa e permettere al russo di iniziare una nuova avventura.

Accordo sulla base di un prestito per i prossimi mesi fino a giugno per Miranchuk. In giornata prevista una risposta da parte della Dea. A riferirlo Gianluca Di Marzio.