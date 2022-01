Younes, niente Genoa: giocherà in Arabia Saudita

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex napoletano Amin Younes non tornerà in Italia: è infatti in dirittura d’arrivo il suo trasferimento in Arabia Saudita

Non sarà dunque il Genoa la prossima squadra di Amin Younes. L’attaccante esterno tedesco, già visto in Italia con la maglia del Napoli, è infatti in procinto di trasferirsi verso l’Arabia Saudita.

Il ventottenne lascerà dunque l’Eintracht Francoforte per accettare la corte dell’Al-Ettifaq Club per cui, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha sostenuto in giornata le visite mediche.