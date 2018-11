Genoa-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Genoa-Napoli in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’anticipo della 12ª giornata di Serie A

La 12a giornata di Serie A Tim 2018/2019 vede come anticipo serale del sabato la sfida tra Genoa e Napoli. I rossoblu sono reduci da un periodo piuttosto «turbolento», tra cambi d’allenatore contestati, e non ancora assimilati, e sconfitte pesanti (5-0 contro l’Inter). Il Napoli è in un buon momento, con il pari rimediato in Champions contro il PSG e la continua rincorsa alla Juve capolista, distante sei lunghezze.

Genoa-Napoli andrà in onda in esclusiva su DAZN, la piattaforma dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. Inoltre è possibile seguire il match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Genoa-Napoli

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 10 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Abisso

Genoa-Napoli: le probabili formazioni

QUI GENOA – Juric non sembra intenzionato a cambiare e conferma il 3-5-2 con Radu fra i pali, difesa con Biraschi, Romero ed il rientrante Criscito. Senza Sandro e Romulo a centrocampo ci saranno Pereira e Lazovic sugli esterni, al centro il trio Veloso-Bessa-Hiljemark. Rientra dall’inizio Piatek, affiancato da Kouamé in attacco.

QUI NAPOLI – Mister Ancelotti si affida alle certezze di un collaudato 4-4-2 con Ospina estremo difensore che avrà davanti a sè Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo ancora spazio per Callejon, Allan, Hamsik, a sinistra Zielinski. Davanti Milik dovrebbe affiancare Insigne a discapito di Mertens.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Veloso, Bessa, Hiljemark, Lazovic; Kouamé, Piatek. All.: Juric

Probabile formazione Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. All.: Ancelotti