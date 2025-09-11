Genoa, Ottolini sicuro: «Ci siamo rinforzati e possiamo dire la nostra. Su Vieira dico che...» - Calcio News 24

Genoa, il ds Ottolini: «Squadra forte, sarà dura batterci. Su Frendrup e Vasquez…»

Il Genoa si prepara ad affrontare la nuova stagione con ambizioni e consapevolezza. A fare il punto della situazione è il direttore sportivo Marco Ottolini, che in un’intervista a Il Secolo XIX ha raccontato le scelte di mercato, il lavoro svolto in sinergia con il tecnico Patrick Vieira e il futuro di alcuni giocatori chiave.

«Credo che abbiamo costruito una squadra forte, equilibrata, capace di giocarsela con chiunque. Non sarà facile per nessuno batterci», ha dichiarato Ottolini, evidenziando la solidità del progetto tecnico del Genoa. Una squadra che, dopo il ritorno in Serie A e una stagione di assestamento, vuole consolidare la propria posizione nella massima serie.

Grande fiducia anche nel tecnico Vieira: «È al centro di ogni decisione. Ogni acquisto è stato valutato e condiviso con lui e il suo staff. È un allenatore molto richiesto, e confermarlo è stato fondamentale. La continuità ci ha permesso di iniziare prima, sia sul piano della preparazione che del mercato. Alla lunga, questo sarà un vantaggio competitivo per il Genoa».

Un passaggio importante riguarda anche i pezzi pregiati della rosa. Su Frendrup, Ottolini è stato chiaro: «Le offerte ricevute non rispecchiavano il suo reale valore. Inoltre, Morten non ha mai manifestato la volontà di andare via. È rimasto sempre professionale, e siamo contenti che sia ancora con noi».

Discorso simile per Vasquez: «Trattenerlo non è stato semplice, l’interesse su di lui era alto. Ma sarebbe partito solo davanti a un’offerta irrinunciabile, cosa che non è mai arrivata. Johan sa che questa è una stagione chiave in vista del Mondiale, e ha scelto di restare al Genoa. Tra pochi giorni annunceremo anche il suo rinnovo fino al 2028».

Ottolini ha poi fatto il punto sui rinnovi contrattuali in sospeso: «Per Fini manca solo la firma, mentre con Martin stiamo lavorando per trovare un nuovo accordo. Lo stesso vale per Thorsby e altri giocatori: analizzeremo ogni situazione con attenzione».

Il Genoa, dunque, prosegue il suo percorso con una base solida, idee chiare e un gruppo compatto. La stagione che sta per cominciare si preannuncia importante per il Grifone, che vuole continuare a crescere e sorprendere.