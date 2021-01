Genoa, Pandev nella storia della Serie A: un altro record per lui

Goran Pandev si assicura un altro record nella sua storia in Serie A: ecco la vetta toccata oggi dal macedone contro il Crotone

Goran Pandev si assicura un altro record di longevità in questa Serie A. L’attaccante del Geona è entrato nel corso del secondo tempo della gara dominata contro il Crotone.

L’ingresso in campo dalla panchina gli consente di raggiungere Sergio Pellissier in una speciale classifica: con 154 presenze da subentrati, sono i recordmen in questa particolare statistica.