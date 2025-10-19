 Genoa Parma, Cuesta: «Io voglio sempre vincere. Mi porto a casa questa cosa» - Calcio News 24
Connect with us

Parma News

Genoa Parma, Cuesta: «Io voglio sempre vincere. Mi porto a casa questa cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 minuti ago

on

By

Carlos Cuesta

Le dichiarazioni di Cuesta dopo quella che è stata la partita di Serie A Genoa Parma

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Cuesta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Genoa Parma di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Porto a casa la mentalità di essere sempre insieme, reagire, cercare la soluzione e quando si sbaglia gli altri sono per loro. Il percorso non sarà facile. Noi proviamo a vincere; abbiamo avuto qualche occasione ma la coperta è corta. Quindi se vuoi andare avanti, dietro lasci di più. I giocatori hanno sentito di fare altre scelte. Quello che prendiamo è quello che è successo»

Related Topics:

Genoa News

Pagelle Genoa Parma, TOP e FLOP del match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

19 Ottobre 2025

By

Frendrup
Continue Reading

Hanno Detto

Sacchi: «Serie A, è rivoluzione! Chivu ha fatto bene a Parma e ora fa bene all’Inter. E poi c’è questo Bonny che…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

19 Ottobre 2025

By

Arrigo Sacchi
Continue Reading