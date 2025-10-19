Genoa Parma, Cuesta: «Io voglio sempre vincere. Mi porto a casa questa cosa» - Calcio News 24

Parma News
Genoa Parma, Cuesta: «Io voglio sempre vincere. Mi porto a casa questa cosa»
Le dichiarazioni di Cuesta dopo quella che è stata la partita di Serie A Genoa Parma
Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Cuesta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Genoa Parma di Serie A.
LE DICHIARAZIONI – «Porto a casa la mentalità di essere sempre insieme, reagire, cercare la soluzione e quando si sbaglia gli altri sono per loro. Il percorso non sarà facile. Noi proviamo a vincere; abbiamo avuto qualche occasione ma la coperta è corta. Quindi se vuoi andare avanti, dietro lasci di più. I giocatori hanno sentito di fare altre scelte. Quello che prendiamo è quello che è successo»
