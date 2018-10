Genoa-Parma gol e highlights: le azioni salienti del match della 8ª giornata della Serie A 2018/2019 – VIDEO

Genoa e Parma si misurano quest’oggi a Marassi nel match domenicale delle ore 12.30: vanno in campo due delle più belle sorprese di questo inizio di torneo, con i rossoblù reduci dalla prima vittoria esterna stagionale sul campo del Frosinone grazie alla doppietta del sorprendente Piatek ed i ducali che si sono portati a 10 punti in classifica dopo la bella vittoria casalinga di domenica scorsa ai danni dell’Empoli con un altro bellissimo gol di Gervinho.

GENOA-PARMA 1-0 – Sempre Piatek! La punta polacca segna ancora, al primo pallone toccato: discesa di Lazovic sulla sinistra, preciso cross al centro e incornata vincente sul secondo palo

GENOA-PARMA 1-1 – Pareggio di Rigoni! Corner dalla destra, uscita a vuoto di Radu disturbato da un avversario e rete a porta sguarnita per il centrocampista ducale

GENOA-PARMA 1-2 – La ribalta Siligardi! Bellissima azione in uscita del Parma che non butta via il pallone ma lo gioca a terra, fino a rovesciare l’azione e trovare la rete dell’attaccante con un velenoso mancino

GENOA-PARMA 1-3 – Tris di Ceravolo! Delizioso pallone al centro dell’area di Barillà, l’attaccante ducale lo spedisce in rete e ribalta del tutto la contesa

Hay una clara realidad sobre el repentino éxito de Piatek, y es que sabe dónde aparecer en todo momento. Como si antes de cada asistencia tuviese un instante de cámara lenta para posicionarse. (🎥@Soccer70960452) pic.twitter.com/6MOXd4hPx5 — Alex García (@Futbolitisalex) October 7, 2018