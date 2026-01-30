Genoa, parla De Rossi nel post gara: «Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio perdere al 100esimo contro chiunque!»

Genoa, le dichiarazioni di Daniele De Rossi nel post partita della sfida di Serie A contro la Lazio di Sarri. Ecco le sue parole

Daniele De Rossi, al termine di Lazio‑Genoa, valida per la 23a giornata di Serie A, ha analizzato la prestazione dei rossoblù intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

RISULTATO FINALE – «Come accetto questo risultato? Fa parte del calcio di oggi, fa parte di queste sorprese che arrivano da fuori, lo accetti. C’è rammarico ma c’è anche lucidità. Oggi abbiamo giocato alla pari se non meglio della Lazio. Sono contento della prestazione dei ragazzi anche se torniamo a perdere punti al 100esimo minuto ma il calcio è questo. Dobbiamo accettare anche che diventa complicato difendere e giocare, dovremo lavorare tantissimo su questo. A parte l’ultimo episodio quella di oggi era una gara che avremmo portato a casa meritatamente».

SCONFITTA IN EXTREMIS – «Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio perdere al 100esimo contro chiunque, un punto sarebbe stato importante per la classifica. Io indosso e difendo i colori del Genoa poi quella che è stata la mia carriera la sento pochissimo ora”.».

