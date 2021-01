Genoa, per l’attacco c’è Niang: accordo ad un passo con il Rennes

Si profila un ritorno in Serie A e al Genoa per M’Baye Niang. L’attaccante francese potrebbe arrivare in prestito ai rossoblu

Complice una possibile partenza anticipata di Gianluca Scamacca, il Genoa ha lavorato lavorando sul mercato per trovare un nuovo attaccante da consegnare al tecnico Davide Ballardini.

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, i rossoblu avrebbero trovato un accordo per il ritorno in rossoblu per M’Baye Niang. Operazione in fase di chiusura con il Rennes sulla base di un prestito secco.