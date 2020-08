Genoa, Preziosi respinge l’offerta di Radrizzani e Manfredi: «Barzellette da bar»

Enrico Preziosi respinge con grande durezza l’offerta proposta da Radrizzani e Manfredi per l’acquisto del Genoa

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, respinge con grande fermezza la proposta avanzata da una cordata di imprenditori italiani per l’acquisto del club. Questa la risposta del numero uno dei rossoblù a Gazzetta.it.

«Queste sono barzellette da bar, non sono offerte serie. Che significa farsi carico dei debiti e poi magari investire più avanti, Così non si fa il bene del Genoa. È una proposta irricevibile. Mi è stata preannunciata l’offerta e la notizia è stata subito resa pubblica, ancor prima che io potessi fare una valutazione. Ho invitato questi signori a rendere pubblica la loro offerta, così la gente può farsi un’idea. Ma ho l’impressione che non lo faranno. Sono al lavoro per la nuova stagione. E il Genoa in questo momento ha solo bisogno di serenità, non di inutile confusione».