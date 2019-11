Genoa Primavera, Raggio: «Il gol un’emozione. Vogliamo fare bene» – VIDEO

Ecco l’intervista a Raggio, che col suo gol ha contribuito alla rimonta del Genoa Primavera sul Pescara: «Non abbiamo mollato»

Il difensore della formazione primavera del Genoa Leonardo Raggio ha siglato il momentaneo pareggio contro il Pescara nella gara che è terminata 2-1 per i grifoni grazie al gol di Moro a 2 minuti dalla fine.

Nell’intervista post-partita ha dichiarato: «Il gol un’emozione perché non abbiamo mai mollato, loro bravi a difendersi ma dopo il gol subito su rigore siamo riusciti a rimetterla in piedi. Ambiamo in alto e abbiamo tanta voglia di fare bene e continuare su questa via. A Bologna sarà una trasferta difficile ma so che faremo molto bene».