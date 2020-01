Genoa: Radovanovic nel 352 di Nicola

In fase di possesso, il Genoa di Nicola ha esordito con un 352 in cui Radovanovic ha agito da vertice basso. Senza palla era un 442

Il primo Genoa di Nicola ha giocato con un modulo fluido. Senza palla si vedeva un 442, che però diventava un 352 in fase di possesso. Come però ammesso dall’allenatore, il giro palla deve diventare più efficace.

Per quanto Nicola prediliga uno stile più verticale, nel primo tempo di Genoa-Sassuolo i padroni di casa non riuscivano a consolidare il possesso, con troppi lanci lunghi. Un esempio nella slide sopra. 352 del Genoa, con Radovanovic vertice basso. Non si cerca di risalire palla a terra, Romero lancia lungo per Sturaro. Insomma, Nicola deve migliorare la gestione del possesso.