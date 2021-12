Walter Sabatini non lavorerà per il nuovo Genoa americano. Il dirigente ha spiegato il motivo della sua decisione

Ai microfoni di Rai Radio Uno, Walter Sabatini ha spiegato i motivi del suo no al Genoa.

DICHIARAZIONI – «Non vado al Genoa, tra di noi non c’è identità di vedute nella gestione del club. Per cui questa è una cosa che non posso e non voglio fare».