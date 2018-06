Il Genoa ha intenzione di virare su Albin Ekdal dato che Mandragora è quasi impossibile e che Sandro è in stand-by: le ultime di mercato

Rolando Mandragora ormai va verso il Monaco, mentre Sandro è ancora al Benevento e per adesso è in stand-by. Il calciomercato del Genoa a centrocampo ha bisogno di una sterzata, che potrebbe arrivare dall’Amburgo. Si tratta di Albin Ekdal, centrocampista svedese che sta giocando il Mondiale con la sua nazionale. Ex Siena, Cagliari e Bologna, è finito in Bundesliga qualche stagione fa, ma nell’ultima annata è incappato in una tremenda retrocessione. Quasi certamente non giocherà in Zweite Bundesliga ed è alla ricerca di una nuova destinazione sul mercato. Il Genoa si è messo sulle sue tracce.

Il Grifone ha già Hiljemark e lo svedese potrebbe essere d’aiuto nel convincere il connazionale. Secondo Primocanale, Ekdal è balzato in testa alle preferenze del Genoa per la linea mediana. Classe 1989, ha tutte le caratteristiche per diventare un colpaccio: è in scadenza nel 2019 con l’Amburgo e ha un costo basso, sui cinque milioni di euro, una somma su cui su può ottenere uno sconticino. Il nome di Ekdal circola per molte società, ma per ora è il Genoa a essere in vantaggio, vedremo come agiranno i rossoblu.