Genoa, Wander: «Entusiasti di esserci per il futuro del club»

Josh Wander, nuovo proprietario del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni.

«Siamo arrivati proprio oggi da Milano, dove ho passato la settimana per degli incontri. Tutta la mia famiglia è una famiglia di sportivi ed è qualcosa a cui pensi quando sei bambino: l’esperienza massima per uno sportivo è possedere il tuo club e le emozioni che abbiamo vissuto nel venire qui a Genova sono qualcosa di completamente insolito per noi. Non avremmo mai pensato di riuscire a farcela ad essere qui quest’oggi e siamo veramente entusiasti di esserci per il futuro del Genoa e per i tifosi».