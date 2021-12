Genoa, Wander: «Nonostante la sconfitta oggi è un grande giorno per questo motivo»

Josh Wander, proprietario del Genoa, ha parlato al termine del Derby della Lanterna perso contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Josh Wander, proprietario del Genoa, ha parlato al termine del Derby della Lanterna perso contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

GENOA SAMPDORIA – «Siamo sempre delusi, soprattutto per il derby. Nell’idea di fare progressi, lo so che suona da pazzi, ma oggi penso che quando ci guarderemo indietro penseremo ad oggi come a un grande giorno. Abbiamo ingaggiato un direttore sportivo che potrà portare il club nei prossimi anni, oggi è un giorno difficile ma domani ne vedremo i risultati nel progetto di crescita del club».

CALCIOMERCATO – «Il mercato è l’unica strada per dimostrare di poter aiutare la squadra, ci guarderemo. Ci sono tante cose che dobbiamo fare per migliorare il club, lavoreremo ogni singolo giorno per questo. E come ho detto, oggi è veramente importante per la nostra sfida. Abbiamo ingaggiato un general manager che può fare la rivoluzione. Tutti possono guidare il club in maniera perfetta e siamo convinti che potremo farlo in maniera concreta».