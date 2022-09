Genoa, Zangrillo su Blessin: «Non è in discussione»

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del futuro di Blessin sulla panchina rossoblù

«Qualcuno ci vorrebbe a 12 o a 14 punti, dico stiamo tranquilli, i fondamentali ci sono, c’è la consapevolezza, la serietà, la fiducia reciproca e la grande voglia di dimostrare quello che siamo. Non dobbiamo avere fretta. Ho parlato con lui dopo Palermo ed era consapevole che la partita non è andata come si aspettava. Ma questo non vuol dire che sia in discussione. Abbiamo massima fiducia nel tecnico».