Gent Roma, la probabile formazione giallorossa: Perez verso il ritorno

Gent Roma, ecco la probabile formazione di Paulo Fonseca. Carles Perez verso il ritorno dal primo, confermato Kolarov

Paulo Fonseca studia la possibile formazione per Gent-Roma. Ancora qualche dubbio da sciogliere per il tecnico giallorosso, voglioso di agguantare in maniera convincente la qualificazione agli ottavi di Europa League.

Mancini e Smalling confermati al centro della difesa, complice anche la squalifica dell’italiano in campionato. Kolarov dovrebbe essere confermato, mentre si va per un impiego di Spinazzola sulla destra anche se persiste il ballottaggio con Santon. A centrocampo Cristante e Veretout, nuovo spazio per Perez sulla corsia. Completano l’attacco Mkhitaryan, Kluivert e Dzeko.