Germania, Havertz: «Giusta la protesta, ha deciso la squadra» – VIDEO

Prima della partita contro la Romania i giocatori della Germania hanno manifestato a favore dei diritti umani per i lavoratori in Qatar in vista dei Mondiali 2022. Le parole di Havertz

Kai Havertz ha parlato della decisione dei giocatori della Germania che prima del match contro la Romania hanno manifestato in favore dei diritti umani per i lavatori in Qatar.

«La maglia indossata in segno di protesta è stata un’iniziativa presa dalla squadra. Ne abbiamo parlato perchè quello dei diritti è un tema molto importante in questo momento nel mondo».