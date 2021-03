Germania, i convocati di Löw: c’è Gosens, chiamato anche Musiala

Il ct della Germania, Joachim Löw, ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Islanda, Romania e Macedonia del Nord valide per le qualificazioni a Qatar 2022. Tra le novità la chiamata di Jamal Musiala e Florian Wirtz.

PORTIERI: Leno (Arsenal), Neuer (Bayern), Ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht)

DIFENSORI: Emre Can (Dortmund), Ginter (Mönchengladbach), Gosens (Atalanta), Halstenberg e Klostermann (Lipsia), Max (PSV), Rudiger (Chelsea), Süle (Bayern), Tah (Leverkusen)

CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI: Gnabry, Goretzka, Kimmich, Musiala e Sané (Bayern), Gundogan (Manchester City), Wirtz (Leverkusen) Hofmann e Neuhaus (Mönchengladbach), Kroos (Real Madrid), Havertz e Werner (Chelsea), Younes (Eintracht)

