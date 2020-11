Germania, Low a rischio esonero: convocata riunione di emergenza

Joachim Low rischia l’esonero nei prossimi giorni: convocata una riunione d’emergenza per valutare il futuro del ct della Germania

Joachim Low potrebbe essere esonerato dal ruolo di commissario tecnico della Germania dopo la clamorosa sconfitta subita in Nations League contro la Spagna. La Federcalcio tedesca ha convocato una riunione d’emergenza per il 4 dicembre per valutare il futuro dell’allenatore.

COMUNICATO – «Il consiglio di amministrazione della DFB ha adottato all’unanimità una tabella di marcia per la raccolta, la valutazione e la discussione dei risultati. Da un punto di vista sportivo si tratterà di analizzare le cause della netta sconfitta di Siviglia. Alla riunione del consiglio della DFB del 4 dicembre, Oliver Bierhoff presenterà e valuterà la situazione attuale della squadra nazionale. Ciò include anche lo sviluppo complessivo della squadra negli ultimi due anni. La DFB fornirà informazioni sui risultati delle consultazioni e sui prossimi passi a tempo debito».