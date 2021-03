Germania, Low avverte: «Dimostriamo di voler vincere»

Joachim Low lancia la sfida all’Islanda, avversaria della Germania nelle qualificazioni mondiali a Qatar 2022: le sue dichiarazioni

«Contro l’Islanda voglio una reazione dopo il 6-0 in Spagna, cominciamo bene le qualificazioni. Non vogliamo solo cominciare con buoni risultati, vogliamo una prestazione positiva da mostrare ai tifosi, dopo una deludente fine del 2020. Dobbiamo impegnarci al massimo e dimostrare che siamo una squadra appassionata che lotterà per vincere».