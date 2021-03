Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match delle qualificazioni Mondiali contro la Romania

«Sane e Goretzka? Aspetterò domani mattina per vedere come stanno. I rumeni hanno segnato dodici gol nelle ultime quattro partite. Hanno giocatori tecnicamente bravi che vogliono la palla e giocano sempre in avanti. Sono estremamente pericolosi. La nostra difesa dovrà affrontare altre sfide».