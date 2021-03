Germania, Low sull’addio: «È il momento giusto, serve un nuovo ciclo»

Joachim Low ha parlato in conferenza stampa del suo addio alla Nazionale tedesca

Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa della decisione di dire addio alla Nazionale al termine del prossimo europeo.

«Lo scorso anno, a prescindere dalla gara contro la Spagna, avevo già deciso di fare una riflessione sul mio futuro. Chiedermi a che punto siamo, a che punto sono e cosa voglio dal mio futuro. L’ho fatta e ho preso questa decisione perché sono convinto che sia arrivato il momento giusto per cambiare. Non mi vedevo qui fino all’Europeo casalingo del 2024 ed è giusto che sia qualcun altro a portare la Germania a quell’evento iniziando un nuovo ciclo. La Nazionale ha bisogno di spazio, tempo e sviluppo e non può fallire solo perché un allenatore resta bloccato sulla propria sedia. Prima di annunciare questa decisione ho parlato con alcuni giocatori perché era giusto che lo sapessero da me e non dai media. Futuro? Non ho ancora preso una decisione, ma non escludo nulla, neanche di tornare sulla panchina di un club».