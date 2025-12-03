Bundesliga
Germania, risultati Dfb Pokal: nella coppa tedesca fuori Borussia Monchengladbach e Dortmund, passano Lipsia e Leverkusen. Oggi in campo Bayern e Stoccarda
Germania, risultati Dfb Pokal: fuori agli ottavi Monchengladbach e Dortmund, passano Lipsia e Leverkusen. Oggi in campo Bayern e Stoccarda
Nella serata di ieri sono arrivate le ultime due qualificazioni ai quarti di finale della Coppa di Germania, la Dfb Pokal, completando il quadro dopo le gare del pomeriggio della prima metà degli ottavi di finale.
Dopo i successi di Hertha Berlino (travolgente 6-1 sul Kaiserslautern) e St. Pauli (impresa esterna per 2-1 contro il Borussia Mönchengladbach), altre due squadre staccano il pass per la fase successiva: Lipsia e Bayer Leverkusen.
Il Lipsia supera in rimonta il Magdeburgo per 3-1: dopo lo svantaggio iniziale, i sassoni ribaltano tutto grazie alle reti di Nusa e alla doppietta di Baumgartner, che decide la partita con una prestazione decisiva.
Nell’altro big match di serata, il Bayer Leverkusen espugna il campo del Borussia Dortmund, eliminando i gialloneri grazie al gol di Maza siglato nel primo tempo. Una vittoria pesantissima che conferma ancora una volta solidità e profondità della squadra di Xabi Alonso.
LE ALTRE GARE IN PROGRAMMA
Domani toccherà al Bayern Monaco, impegnato nella trasferta sul campo dell’Union Berlino. I padroni di casa sognano di raggiungere i “cugini” dell’Hertha ai quarti e, soprattutto, di firmare un’impresa che avrebbe un enorme peso simbolico per la capitale tedesca.
Dagli altri campi spicca Bochum Stoccarda, mentre saranno impegnate anche Friburgo Darmstadt e Amburgo Kiel.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero
Risultati Bundesliga, Adeyemi ferma il Leverkusen e fa un favore al Bayern che scappa grazie ad una rimonta nel recupero sul St. Pauli. Pareggio senza reti per il Lipsia
Bundesliga, il Bayern illude il Friburgo poi ne fa 6 proseguendo la marcia verso il titolo! Gol e spettacolo anche negli altri match: vince il Leverkusen, 3-3 tra Borussia e Stoccarda