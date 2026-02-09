Ghilardi Roma, chance col Cagliari e non solo: può scattare l’obbligo di riscatto! I dettagli

Ghilardi Roma, chance col Cagliari e non solo: domani contro i sardi può scattare l’obbligo di riscatto! I dettagli e le cifre dell’accordo

Da possibile esubero a perno della retroguardia, il passo è stato breve ma intenso. La parabola di Daniele Ghilardi alla Roma ha subito un’accelerazione improvvisa e la sfida casalinga contro il Cagliari potrebbe rappresentare il punto di svolta definitivo della sua stagione. L’emergenza in difesa, dettata dall’indisponibilità di Mario Hermoso, costringe Gian Piero Gasperini a rivedere i piani. Il centrale spagnolo, uscito malconcio dalla trasferta di Udine per una forte contusione al collo del piede, non sarà rischiato. Al suo posto, il tecnico dei Capitolini è pronto a lanciare dal primo minuto il difensore classe 2003, che ha saputo scalare le gerarchie scavalcando anche il polacco Ziolkowski, inizialmente preferito nelle rotazioni.

La gara contro i Sardi assume un valore doppio per il giovane difensore. Oltre all’opportunità di riscattare la prestazione opaca dell’andata, in ballo c’è il futuro contrattuale. Arrivato in prestito oneroso dall’Hellas Verona, il suo riscatto fissato a 9 milioni di euro totali diventerà obbligatorio, secondo Il Messaggero, al primo punto conquistato dai Giallorossi nel mese di febbraio. Un pareggio o una vittoria all’Olimpico, dunque, sancirebbero il matrimonio definitivo con il club.

La crescita del ragazzo è stata certificata dallo stesso Gasperini, il quale ha sottolineato come, dopo un avvio complicato dovuto al ritardo di condizione e all’adattamento tattico rispetto al sistema degli Scaligeri, Ghilardi abbia mostrato un’evoluzione esponenziale. La sua marcatura rocciosa e la duttilità hanno convinto l’ambiente, facendo dimenticare anche qualche sbavatura europea contro il Panathinaikos. A benedire il suo percorso è arrivato anche il parere illustre di Aldair: lo storico difensore brasiliano ha elogiato la personalità e la tranquillità messa in campo dal giovane, doti fondamentali per imporsi in una piazza esigente come quella romana.