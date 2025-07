Ghisolfi riparte dalla Premier League: l’ex Roma è il nuovo direttore sportivo del Sunderland

Florent Ghisolfi dopo l’addio alla Roma, un anno dopo il suo arrivo, ripartirà dalla Premier League: è il nuovo direttore sportivo del Sunderland

La Roma e Florent Ghisolfi si sono separati dopo appena un anno: il dirigente francese ha lasciato la Capitale e riparte dall’Inghilterra. Il club giallorosso ha deciso di voltare pagina richiamando in società Frederic Massara come nuovo direttore sportivo, mentre Ghisolfi ha scelto una nuova avventura in Premier League, accettando l’offerta del Sunderland. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale del club inglese, che ha confermato l’ingaggio del dirigente a partire dal 3 luglio 2025.

Il Sunderland ha definito la nomina di Ghisolfi «un passo naturale nella propria strategia di crescita a lungo termine», in vista delle ambizioni di consolidamento e sviluppo nel massimo campionato inglese. Il francese avrà il compito di guidare la struttura tecnica del club in una fase cruciale di evoluzione, portando in dote l’esperienza accumulata tra Ligue 1 e Serie A.

Prima di arrivare alla Roma, Ghisolfi aveva costruito la propria credibilità come direttore sportivo in Francia, prima al Lens e poi al Nizza, distinguendosi per una visione moderna, orientata allo scouting e alla valorizzazione dei giovani. In giallorosso, il suo percorso è durato solo una stagione, ma è stato sufficiente per far crescere il suo profilo internazionale.

Ora lo attende una sfida affascinante in Premier League, in uno storico club come il Sunderland, determinato a tornare protagonista. Per Ghisolfi sarà un banco di prova importante, e al tempo stesso un’opportunità per consolidarsi in uno dei contesti più competitivi del calcio europeo. Di seguito il comunicato dei Black Cats.

COMUNICATO – «Il Sunderland è lieto di confermare la nomina di Florent Ghisolfi come nuovo Direttore Sportivo del Club. Il francese inizierà ufficialmente il suo incarico allo Stadium of Light il 3 luglio 2025, dopo aver lasciato lo scorso mese il ruolo di Direttore Sportivo del club di Serie A Roma.

La nomina del quarantenne rappresenta un’evoluzione naturale della strategia a lungo termine del SAFC, mentre il Club continua a prepararsi per cogliere le opportunità e affrontare le sfide della Premier League.

Prima della sua esperienza nella capitale italiana, Florent ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo al RC Lens e all’OGC Nice in Ligue 1. La sua carriera da calciatore, durata undici anni, lo ha visto indossare le maglie di SC Bastia e Stade de Reims, dove in seguito ha anche ricoperto l’incarico di vice allenatore, ruolo che ha svolto anche al FC Lorient dal 2017 al 2019».