Già finita tra il PSG e Wijnaldum. L’olandese verso il ritorno in Premier

Wijnaldum vuole tornare in Inghilterra, dopo una stagione opaca a Parigi. Il PSG pronto a darlo in prestito in Premier

Già finita l’avventura di Wijnaldum con il PSG. Secondo quanto riportato da 90min, l’olandese si è molto pentito del suo trasferimento dell’estate scorsa dal Liverpool. Allo stesso tempo i parigini non sono rimasti soddisfatti dal suo rendimento.

Per questo motivo il PSG è pronto a darlo in prestito in Premier League, dove c’è l’interesse di molte squadre: dal Leicester all’Everton, dal Wolverhampton al West Ham.