Giaccherini: «Napoli, Conte sa come reagire dopo Genoa, lo ha fatto anche con noi alla Juve; per lo Scudetto gli do questa percentuale»

Napoli, le parole di Emanuele Giaccherini dopo il pareggio contro il Genoa: «Conte sa come ripartire dopo il pari con il Genoa»

Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Juve e Napoli, ha parlato all’edizione partenopea di La Repubblica, partendo da un pareggio rimediato dai bianconeri contro il Lecce in casa con un clamoroso errore di Buffon nella stagione del primo Scudetto di Conte. Un errore che alla fine non compromesse il percorso della squadra verso lo Scudetto e che per Giaccherini può essere un esempio da seguire per il Napoli dopo il pari con il Genoa.

RIPARTIRE DOPO UN PASSO FALSO – «Ricordo il gol di Bertolacci dopo un errore di Buffon con i piedi. Per i tifosi dello Stadium fu una doccia gelata. Nello spogliatoio eravamo demoralizzati, l’obiettivo scudetto era vicino e ci venne qualche dubbio. Avevamo fatto un anno super, con lavoro e tanti sacrifici».

REAZIONE – «Ci diede grande positività e consapevolezza nei nostri mezzi. Vincemmo la partita successiva a Cagliari e conquistammo il titolo con una giornata d’anticipo per la sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter. Dimenticammo subito Lecce e ci mettemmo a lavorare. È così che deve fare il Napoli».

LEZIONE DA IMPARARE – «Lo capisco, ma la bellezza del calcio è anche questa. Tutte le squadre giocano fino alla fine anche il Genoa che è salvo da tempo. È inutile recriminare. Bisogna voltare pagina e pensare soltanto alla trasferta di Parma».

CONTE AL LAVORO – «È un perfezionista e lo sarà ancora di più. Ricordo il nostro avvicinamento al Cagliari: lavorammo in maniera molto positiva, alzando ancora di più la soglia dell’attenzione. Aumenterà la fiducia nel gruppo».

QUESTIONE DI EPISODI – «Il calcio è caratterizzato dagli episodi. Il Genoa ha fatto due gol con altrettanti tiri in porta. Bisogna accettare anche questo».

UN MOMENTO CHIAVE – «Gli azzurri potevano fare meglio sull’1-0. Bisognava impedire all’avversario di tornare in partita».

PRESSIONI E PROSPETTIVE – «Conosco i tifosi. Bisognerà allontanarsi dalle pressioni. Il Napoli è sempre primo. Vorrei essere nei panni degli azzurri: con sei punti si vince lo scudetto».

PROSSIMO OSTACOLO – «L’ho commentato a Empoli. Il Parma è difficile da affrontare, con Chivu ha fatto bene con le big, ma il Napoli è più forte».

SCUDETTO IN VISTA – «Il Napoli ha ancora il 70 %».