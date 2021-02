Giacinti: «Un mio gol in finale di Champions a San Siro? Sverrei»

L’attaccante del Milan Femminile Valentina Giacinti ha parlato del momento in rossonero e delle ambizioni per il futuro

Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan femminile, è intervenuta ai microfoni di Radio Rossonera. Queste le sue dichiarazioni:

«Mi sento valorizzata dalla squadra, dalle mie compagne e dalla società. Questo mi permette di dare sempre di più e di fare il massimo in campo. La numero 9? Da piccolina il giocatore che mi faceva impazzire era Bobo Vieri e l’ho sempre seguito sulla base della squadra in cui giocava, crescendo mi piace molto lo stile di gioco di Alvaro Morata. Sono fortunata di giocare in una squadra dove il numero 9 è stato vestito da Marco Van Basten. Se dovessi fare gol a San Siro in una finale di Champions League sverrei. Però sia un grande punto di partenza per il calcio femminile, sono consapevole che ci voglia ancora qualche anno. Siamo contente che la gente si innamori di noi e questa è la cosa che mi fa gioire di più»