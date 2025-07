Calciomercato Tottenham, Gibbs-White: salta il trasferimento! Il Nottingham accusa gli Spurs di “approccio illegale”. Giallo in Premier League, ecco cosa è successo

Giallo nel calciomercato inglese: bloccato il trasferimento del Tottenham di Gibbs-White dal Nottingham Forest, che accusa gli Spurs

Un’offerta perfetta che, invece di sbloccare l’affare, ha scatenato una guerra legale. Il calciomercato inglese è scosso da un vero e proprio “giallo” che vede protagonisti il Nottingham Forest, il Tottenham e il centrocampista della nazionale inglese Morgan Gibbs-White. Come riportato dal Daily Mail, il Forest ha bloccato bruscamente il trasferimento del suo gioiello agli Spurs, accusando il club londinese di un «approccio illegale» e di una grave violazione di riservatezza, con una lettera esplosiva inviata alla Premier League.

Al centro della disputa c’è proprio il giocatore, uno dei talenti più brillanti del calcio inglese. Morgan Gibbs-White, 25 anni, è molto più di un semplice giocatore per il Nottingham Forest: è il leader tecnico e carismatico, il fulcro creativo della manovra offensiva. Acquistato per una cifra record dal Wolverhampton, si è imposto come un trequartista moderno, capace di unire visione di gioco, dribbling e un contributo costante in zona gol. La sua importanza per la squadra è assoluta, motivo per cui il club sta combattendo con tanta ferocia per dettare le condizioni di un’eventuale, dolorosa, cessione.

La polemica nasce dall’offerta presentata dal Tottenham: 60 milioni di sterline. Una cifra che, secondo il Nottingham Forest, corrispondeva esattamente all’importo di una clausola rescissoria confidenziale e non pubblica presente nel contratto del giocatore. Una coincidenza ritenuta impossibile, che ha fatto scattare l’allarme e ha spinto il Forest a denunciare una possibile fuga di notizie e un approccio irregolare. In mezzo a questa bufera si trova il giocatore, che dopo gli impegni con la Nazionale è tornato ad allenarsi e ha avuto «colloqui decisivi» con la dirigenza. Il trasferimento è ora completamente bloccato e la saga, passata dai tavoli del mercato a quelli della Premier League, è destinata a diventare una delle più tese e complesse dell’estate. Vedremo l’evoluzione della vicenda nei prossimi giorni