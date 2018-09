Giampaolo su Samp-Inter: «Loro costruiti per vincere. Su Quagliarella…»

Le parole di Giampaolo alla vigilia di Sampdoria-Inter, ecco le dichiarazioni in conferenza su Quagliarella, Praet e la formazione

L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, parla in conferenza alla vigilia della sfida con l’Inter: «Bisogna recuperare energie perché la gara di domani è molto impegnativa, tra virgolette è un appuntamento al buio e poi vedremo che succede accendendo la luce. L’Inter ha avuto un giorno di riposo in più, ma la Sampdoria dovrà provare a fare una grande partita. Giocare contro un avversario forte è meglio da un punto di vista mentale, perché il livello di attenzione sale automaticamente».

Prosegue il tecnico parlando di Sampdoria-Inter: «Non dimenticherei l’apporto che arriverà dal nostro pubblico, che può fare sempre la differenza a nostro favore. L’Inter è molto forte: ha numeri importanti, è destinata a prendere la via giusta, il cammino giusto. Dubito che una squadra costruita per vincere, per competere, possa patire pressioni psicologiche. Noi per fare bene dobbiamo fare una gara di altissima intensità. Ieri e oggi proveremo a recuperare le energie per provare a fare la partita perfetta, la gara la prepareremo solo in video, non abbiamo tempo per fare qualcosa sul campo».

Conclude il tecnico della Samp: «Quagliarella non si deve scusare, non è questione di scuse: l’importante è chiarirsi sempre e questo è già stato fatto. Praet sta bene ed è a disposizione. Dobbiamo pedalare e parecchio, senza dimenticare come andò la scorsa stagione: eravamo in un buon momento, ma non entrammo neppure il campo, ma ora si affrontano squadre diverse. Formazione? Qualche dubbio ce l’ho, siamo in alto mare: aspetto l’allenamento di oggi e anche quello di domani per capire chi giocherà».