Giana Erminio Rimini: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Comunale andrà in scena la sfida di Serie C Giana Erminio Rimini: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Comunale di Gorgonzola si giocherà la gara d’andata della finale di Coppa Italia di Serie C tra Giana Erminio Rimini. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco; Previtali, Ferri, Scaringi; Caferri, Marotta, Nichetti, Pinto, De Maria; Montipò, Stuckler. All. Chiappella.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Bellodi, De Vitis, Lepri; Megelaitis, Lombardi, Langella, Fiorini, Longobardi; Parigi, Leonardi. All. Buscé.

Orario e dove vederla in tv

Benevento Picerno si gioca alle ore 20.30 di martedì 25 marzo per la finale d’andata di Coppa Italia di Serie C. Verrà trasmessa in chiaro su Raisport e Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.