Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato

Gila via dalla Lazio? Anche il Napoli in corsa per l’acquisto del difensore spagnolo! Le parole dell’agente infiammano il mercato

Il futuro di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, continua a far discutere, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del suo agente Alejandro Camano. Il tema è stato rilanciato dal Corriere dello Sport, che ha acceso i riflettori sul possibile interesse del Napoli nei confronti del centrale biancoceleste. Il procuratore, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha però voluto subito chiarire come il pensiero del giocatore sia oggi rivolto esclusivamente al finale di stagione con la Lazio. Camano ha spiegato che Gila resta concentrato sugli obiettivi del club, sottolineando come questo sia un momento importante per la squadra, ancora in corsa anche in Coppa Italia.

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Gila Lazio, nessun contatto diretto ma il Napoli resta sullo sfondo

Sul tema mercato, il procuratore ha mantenuto una linea molto netta. Ha precisato di non aver parlato con nessuna società del futuro del difensore e ha ribadito che qualsiasi eventuale proposta dovrà prima passare dalla Lazio, unica titolare dei diritti sul cartellino del calciatore. Un messaggio chiaro, che chiude almeno per ora a trattative parallele o contatti già avanzati. Allo stesso tempo, però, le sue parole sul Napoli non sono passate inosservate e hanno inevitabilmente alimentato nuove voci attorno a Gila.

Gila Lazio, rinnovo congelato e futuro ancora da definire

Un altro aspetto rilevante riguarda il rinnovo. Camano ha ammesso che, al momento, non ci sono stati confronti con la società su un prolungamento del contratto, pur mantenendo toni sereni e distesi. Il centrale spagnolo, considerato uno dei profili più solidi del campionato nel suo ruolo, resta dunque un nome da seguire con attenzione in vista dell’estate. Per ora, però, la priorità resta una sola: chiudere al meglio la stagione con la maglia della Lazio.