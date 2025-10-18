Gilardino nel post gara: «Noi potevamo fare di più. Il Pisa ora deve...» - Calcio News 24

Gilardino: «Potevamo fare di più, ma ci prendiamo il punto». Ecco le dichiarazioni

Al termine del pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, l’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha analizzato la prestazione della sua squadra, riconoscendo margini di miglioramento pur apprezzando la determinazione mostrata dai suoi giocatori.

«Potevamo fare di più, ma ci prendiamo il punto», ha dichiarato Gilardino, sottolineando la volontà della squadra di migliorare costantemente. Il tecnico ha evidenziato la necessità di lavorare sulla continuità delle prestazioni, elemento chiave per affrontare le sfide future con maggiore efficacia.

Nonostante il pareggio, Gilardino ha apprezzato l’impegno dei suoi giocatori, evidenziando come la squadra stia cercando di costruire una mentalità solida e una determinazione costante. Il tecnico ha ribadito l’importanza di mantenere alta la fiducia e di continuare a lavorare per migliorare in ogni aspetto del gioco.

Il prossimo impegno per il Pisa sarà contro il Bologna, una squadra che Gilardino considera molto pericolosa, soprattutto sulle fasce. Il tecnico ha sottolineato la necessità di prepararsi al meglio per affrontare una squadra aggressiva e ben organizzata, cercando di sfruttare al massimo le potenzialità della sua squadra.

In sintesi, sebbene il pareggio contro la Fiorentina rappresenti un passo avanti, Gilardino è consapevole che c’è ancora molto da migliorare. La squadra sta lavorando per affinare la propria identità di gioco e per affrontare con maggiore determinazione le sfide future. Il tecnico rimane fiducioso che, con il giusto impegno e la giusta mentalità, il Pisa possa ottenere risultati positivi nelle prossime partite.

